Ядерная и радиационная безопасности Дальнего Востока будет под контролем

Будет у работников центра и немало других забот. Так, специалисты НОЦ будут анализировать состояние ядерной и радиационной безопасности на ядерно- и радиационно-опасных объектах Дальнего Востока России; исследовать распространение и миграцию радионуклидов на ядерно- и радиационно-опасных объектах, разрабатывать новые технологии обращения с радиоактивными отходами с учетом особенностей прибрежных зон расположения ядерно- и радиационно-опасных объектов Дальнего Востока России; готовить предложения по минимизации опасных последствий обращения с радиоактивными отходами и отходами ядерного топлива. Кроме того, одна из важнейших задач центра — подготовка молодых специалистов и повышение квалификации нынешних работников отрасли.