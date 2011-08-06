Минтаедобытчики пилят сук?

Управление публично ответило, указав, что только недовольство и сутяжничество Ассоциации добытчиков минтая и лично ее главы Германа Зверева являются причиной приостановления выдачи сертификатов. «Ассоциацию добытчиков минтая по каким-то причинам не устраивало и не устраивает своевременная и компетентная работа Управления по оформлению и выдаче сертификатов здоровья на рыбопродукцию, находящуюся в иностранных портах. Президентом Ассоциации добытчиков минтая Г. С. Зверевым периодически инициировались и инициируются проверки правомерности действий Управления по оформлению сертификатов здоровья на рыбопродукцию различными надзорными органами.