Сбербанк вводит новые ставки по потребительским кредитам

Сбербанк России объявил об изменении процентных ставок по потребительским кредитам. Таким образом, с 1 августа 2011 года для клиентов - работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта ставки составят от 14,4% до 16,65% годовых в рублях. Для остальных клиентов банка ставки варьируются от 15,0% до 20,0% годовых в рублях.