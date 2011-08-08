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Сбербанк вводит новые ставки по потребительским кредитам

8 августа 2011, 15:36
Сбербанк России объявил об изменении процентных ставок по потребительским кредитам.

Сбербанк России объявил об изменении процентных ставок по потребительским кредитам. Таким образом, с 1 августа 2011 года для клиентов - работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта ставки составят от 14,4% до 16,65% годовых в рублях. Для остальных клиентов банка ставки варьируются от 15,0% до 20,0% годовых в рублях.

В управлении общественных связей банка уточнили, что данные условия кредитования применяются для программ «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство физических лиц».

В кредит можно оформить сумму до 1,5 млн. рублей. Решение по кредитной заявке принимается в течение 2 рабочих дней.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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