Заводы заложили первые партии икры

На западном побережье практически на всех реках средней и северной части полуострова подходы горбуши незначительные, несколько ниже прогнозных оценок как с морской стороны, так и в реках. На реке Большой в последние дни отмечен хороший заход стада нерки. Степень заполнения нерестилищ раннего (весеннего) стада выше среднегодовых показателей за последние несколько лет. Специалистами учтено 1800 особей весенней нерки, что говорит о хорошей работе по охране нерестилищ в этом регионе и о постепенном восстановлении численности стада. В северной части западного побережья ихтиологи отмечают увеличение подходов кеты в реки, подходы других видов тихоокеанских лососей остаются.