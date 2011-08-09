"Дальприбор" открыл производство светодиодных ламп

"Этим производством решается задача создания долговременного производства экономичной, безопасной для потребителя продукции. Есть здесь и несомненная перспектива. Я имею в виду создание нанотехнологий на территории края. Об этом говорил Анатолий ЧУБАЙС (глава "Роснано") во время посещения Владивостока на встречах с руководством Дальневосточного отделения Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Какие разработки ученых и вузовской науки будут востребованы в первую очередь, прогнозировать трудно. Но Приморье от обсуждения идей и возможностей переходит к производству продукции, как нам кажется необходимой производственникам и простым потребителям", - отметил спикер.