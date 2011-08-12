Минздрав предложил отменить трудовые книжки в России

Он назвал еще одну некогда важную функцию трудовой книжки, о которой теперь едва ли кто вспомнит: запись о присвоении работнику квалификации. То есть если человек поступил на работу слесарем 3-го разряда и ему была присвоена квалификация слесаря 4-го разряда, то при новом трудоустройстве единственным документом, подтверждающим это, была трудовая книжка. Теперь система присвоения квалификации в таком виде исчезла - каждая квалификация. По словам замминистра, "зарабатывается карьерой человека" и отражается в его резюме, а не в трудовой книжке.