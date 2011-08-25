Чтобы россияне ехали жить на Дальний Восток, надо талантливо вещать о регионе по центральному ТВ

«Для нас очень важно, как преподносится Дальний Восток в эфире центральных телеканалов. В новостях информация о регионах должна быть достоверной полной и объективной. Мы не боимся проблем, мы сами о них говорим, но жизнь на Дальнем Востоке надо показывать такой, как она есть. Кроме того, нам самим необходимо понять, какие шаги необходимо предпринять, чтобы Дальний Восток освещался позитивно. У нас на Дальнем Востоке есть рабочие места, здравоохранение и образование сделали существенный шаг вперед. Здесь можно жить и работать, и об этом надо рассказывать, чтобы люди к нам ехали», - отметил полпред.