Глава Росрыболовства намерен протестировать на Сахалине подводный аппарат «Фантом»

На этой встрече намечено обсудить вопросы, связанные с приватизацией государственных рыбоводных заводов, действующих в островной области. В этот же день запланировано и заседание Координационного совета Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, созданного в качестве коллегиального органа при Росрыболовстве.