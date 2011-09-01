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Иностранным судам разрешен заход для работы на "Сахалин-2"

2 сентября 2011, 00:55
Правительство России разрешило заход в территориальные воды иностранным судам.

Распоряжением правительства Российской Федерации до 31 декабря 2012 года разрешен заход иностранных судов в районы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях выполнения работ, необходимых для реализации проекта «Сахалин-2».

Документ опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

Досье "ЗР"

Проект «Сахалин-2» реализует партнерство «Сахалин Энерджи». Доля ОАО «Газпром» составляет 50% плюс одна акция, Shell — 27,5%, Mitsui — 12,5% и Mitsubishi — 10% акций. Проект предусматривает разработку 2 шельфовых месторождений: преимущественно нефтяного месторождения с попутным газом Пильтун-Астохское и преимущественно газового месторождения с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой Лунское.Фото morprom.ru.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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