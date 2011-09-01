Министр МВД приедет в Приморье. Вслед за премьером

В последний раз Рашид Нургалиев посетил Приморье два года назад. В сентябре 2009 года он провел во Владивостоке совещание на тему усиления борьбы с коррупцией в милицейских рядах и структурах местной власти, а также совершил объезд строящихся объектов саммита АТЭС, посетил всероссийский детский центр «Океан».