Министр МВД приедет в Приморье. Вслед за премьером

Министр МВД РФ Рашид Нургалиев посетит Приморье с 11 по 15 августа, сообщил РИА PrimaMedia источник в администрации Приморского края.
В программе главы российского МВД, который, как ожидается, посетит Приморье вслед за премьер-министром Владимиром Путиным, — встреча с руководством министерства внутренних дел Украины. В пригороде Владивостока пройдет выездная Коллегия с участием руководства МВД двух стран.
В последний раз Рашид Нургалиев посетил Приморье два года назад. В сентябре 2009 года он провел во Владивостоке совещание на тему усиления борьбы с коррупцией в милицейских рядах и структурах местной власти, а также совершил объезд строящихся объектов саммита АТЭС, посетил всероссийский детский центр «Океан».