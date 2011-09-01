На Сахалине уже добыто более 182 тыс. тонн тихоокеанских лососей

За последние сутки предприятия этого муниципального образования взяли около 1175 тонн горбуши. Следом по суточному вылову идет Долинский район с 216,57 тонны.
Что касается нарастающего вылова горбуши, то здесь расстановка сил по сравнению с прошлой неделей изменилась. Лидирует по-прежнему Поронайский район с 45 809,9 тонны. Корсаковский район с 38 334,9 тонны опередил Долинский район, где добыто 32 848,1 тонны, и занял вторую позицию.
Всего с начала путины в Сахалинской области выловлено 174 087,8 тонны горбуши, разрешенный объем по этому виду лососей освоен на 72,75 %.
Как сообщил президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Александр Попов, сложной остается ситуация с горбушей в заливе Анива. По данным на 31 августа, в Анивском районе рыбаки добыли 1349,09 тонны этого объекта.
Максимальный с начала путины суточный вылов кеты продемонстрировал Корсаковский район – 76,05 тонны. Всего этого вида лососей добыто с начала путины 6517,95 тонны, или 16,596 % от лимита.
На Северных Курилах к 31 августа выловлено 937,9 тонны нерки, еще 0,45 тонны этого вида лососей рыбаки добыли в Южно-Курильской зоне. Разрешенный объем по нерке выбран на 115,846 %.
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