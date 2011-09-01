По любому сценарию тайфун "Талас" придет в Приморье

К утру 3 сентября тайфун обрушится на южное побережье Японии, его центр будет находиться немного западнее Токио. Облачная система тайфуна к этому времени вытянется на Японское море и далее на Курильские острова. В результате обострения фронтальных разделов на Курилах сильные дожди, возможно, начнутся уже днем 2 сентября. На юге Сахалина сильный дождь вероятен не ранее 3 сентября, а скорее, 4 сентября. В дальнейшем возможны два сценария поведения тайфуна.