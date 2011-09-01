Путин поручил обустроить трассу "Амур". Опять

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову подготовить проект поручения правительства, которое обеспечивало бы контроль за ходом выполнения министерствами и региональными властями решений, связанных с комплексным обустройством федеральной трассы Чита - Хабаровск.
"Что касается проблем, которые возникают на стыке различных министерств, ведомств и уровней управления, я имею в виду в регионах и в муниципалитетах, здесь я вас прошу подготовить проект поручения в рамках сегодняшнего совещания с тем, чтобы все участники этого процесса понимали, какие перед ними стоят задачи, и можно было бы проконтролировать, как исполняются, как решаются эти задачи", - сказал Путин в ходе видеоконференции по вопросам дорожного строительства.
Премьер во время видеоконференции связался с находящимися в Чите участниками автопробега "Владивосток - Калининград", которые хотели на месте проверить, как реализуются ранее принятые решения по обустройству федеральных дорог, в том числе трассы Чита - Хабаровск.
Путин год назад на "Ладе Калина" сам проехал по этой трассе, а по итогам поездки дал ряд поручений по ее обустройству.
Лидер движения "Убитые дороги" Александр Васильев обратил внимание главы правительства на то, что в дальневосточных регионах есть проблемы со связью, мало постов ДПС, по-прежнему слабо развита инфраструктура по обеспечению автомобилистов всем необходимым.
Стоит отметить, что ровно год назад Путин уже давал подобное распоряжение. Так, 6 сентября 2010 председатель Правительства РФ провёл заседание Президиума Правительства, на котором озвучил ряд поручений по итогам полуторанедельной поездки по регионам Сибири и Дальнего Востока. В частности, комплексного обустройства трассы Чита - Хабаровск.
«На трассе "Амур", где мы были сейчас, тоже нужно провести соответствующую работу, - сказал он. - …нужно заняться основательно её обустройством. Она пустая, голая, и нужно сделать это комплексно. Я соответствующее поручение сформулировал...».