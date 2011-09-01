Путин поручил обустроить трассу "Амур". Опять

"Что касается проблем, которые возникают на стыке различных министерств, ведомств и уровней управления, я имею в виду в регионах и в муниципалитетах, здесь я вас прошу подготовить проект поручения в рамках сегодняшнего совещания с тем, чтобы все участники этого процесса понимали, какие перед ними стоят задачи, и можно было бы проконтролировать, как исполняются, как решаются эти задачи", - сказал Путин в ходе видеоконференции по вопросам дорожного строительства.