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12 первокурсников поедут на остров Русский

2 сентября 2011, 21:53
1 сентября, все первокурсники ДВФУ получили специальные браслеты, по номерам которых на центральной площади Владивостока была разыграна лотерея.

1 сентября, все первокурсники ДВФУ получили на входе в университет специальные браслеты, по номерам которых на центральной площади Владивостока была разыграна лотерея.

По ее итогам 12 первокурсников стали счастливыми обладателями путевок-приглашений на экскурсию в новый кампус ДВФУ на острове Русском и футболок «Я люблю ДВФУ».

Номера выигравших браслетов: 014007, 002317, 002276, 002279, 003491, 002358, 014886, 002126, 002560, 002030, 014676, 003233.

Получить свои призы победители могут до 10 сентября в Объединенном студенческом совете ДВФУ по адресу: ул. Октябрьская, 27, ауд. 124.

#Новости#Владивосток#Общество
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