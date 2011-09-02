МЧС прогнозирует опасность ЧС на территории Приморья в сентябре

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Приморского края в сентябре 2011 года будут характеризоваться возможным выпадением осадков, которых за месяц выпадет ниже среднего многолетнего количества, на юго-востоке близко к нему, в связи с чем ухудшение паводковой обстановки маловероятно. Небольшие и умеренные осадки ожидаются в отдельные дни, сильные осадки (при сильном ветре) – маловероятны.