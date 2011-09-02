zr.media
ГлавноеВсе новости

МЧС прогнозирует опасность ЧС на территории Приморья в сентябре

2 сентября 2011, 16:14
Наибольшую опасность представляют туманы и аварийные ситуации на судах, связанные с нарушением правил эксплуатации и метеоусловиями.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Приморского края в сентябре 2011 года будут характеризоваться возможным выпадением осадков, которых за месяц выпадет ниже среднего многолетнего количества, на юго-востоке близко к нему, в связи с чем ухудшение паводковой обстановки маловероятно. Небольшие и умеренные осадки ожидаются в отдельные дни, сильные осадки (при сильном ветре) – маловероятны.

Среднемесячная температура воздуха в августе составит от +13 до + 18°С, что выше средних многолетних значений на 1-2°С.

На акватории залива Петра Великого и побережье Японского моря ожидаются туманы, обусловленные неравномерностью прогрева воды и суши, что затруднит судовождение и полёты авиации над морской акваторией. Ветры в сентябре на материковой части преобладают южного направления, на побережье и на мысах преобладают южного, юго-западного и восточного направления.

Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации на судах, одной из главных причин которых является нарушение правил их эксплуатации в совокупности с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера в сентябре, прогнозируются не выше локального уровня, обусловленные в первую очередь увеличением количества транспортных аварий, в т.ч. пассажирского и личного транспорта, при эксплуатации воздушных, морских судов (источник ЧС - человеческий фактор, износ основного оборудования, неблагоприятные гидрометеорологические явления), пожарами (взрывами) в зданиях жилого, социально-бытового и культурного назначения, пожарами на объектах промышленности, нарушениями условий жизнедеятельности вызванными авариями в сфере ЖКХ.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, в сентябре прогнозируются не выше локального уровня. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае прогнозируется в пределах нормы, сообщает пресс-центр МЧС по ПК.

#Новости#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56