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В Приморье объявлено штормовое предупреждение

3 сентября 2011, 01:20
На большей части Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди с максимальным суточным количеством 100-150 мм осадков.

ГУ «Приморское УГМС» составило штормовое предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в Приморском крае, связанном с прохождением тайфуна TALAS. Тайфун TALAS зародился в Тихом океане 25 августа. Он смещается в северном направлении и днем 3 сентября его центр ожидается над южной частью острова Хонсю.

В ночь с 4 на 5 сентября ожидается его смещение к юго-восточному побережью Приморского края в район поселка Преображение и дальнейшее его прохождение над Приморьем в направлении Хабаровска.

В связи с этим на большей части Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди с максимальным суточным количеством 100-150мм. На побережье усиление ветра до 22-27м/с, порывами на мысах до 35м/с. Повышения радиационного фона в Приморском крае не ожидается. На реках края возможен подъем уровня воды на 0,5-1,4м, сообщает Примгидромет.

#Новости#Приморье#Происшествия
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