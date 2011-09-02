В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В связи с этим на большей части Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди с максимальным суточным количеством 100-150мм. На побережье усиление ветра до 22-27м/с, порывами на мысах до 35м/с. Повышения радиационного фона в Приморском крае не ожидается. На реках края возможен подъем уровня воды на 0,5-1,4м, сообщает Примгидромет.