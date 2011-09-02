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Во Владивостоке открылся киноклуб «Ориент»

2 сентября 2011, 21:56
Его организаторы — культурно-образовательный центр «Наш мир» и кафедра культурологии и искусствоведения ДВФУ

1 сентября 2011 в 18.00 открылся киноклуб «Ориент». Его организаторы — культурно-образовательный центр «Наш мир» и кафедра культурологии и искусствоведения ДВФУ.

Киноклуб «Ориент» — это творческая площадка, где раз в неделю показывают уникальные и «продвинутые» фильмы. Режиссеры, чьи фильмы будут показаны, не нуждаются в рекламе: Федерико Феллини, Акиро Куросава, Бернардо Бертолуччи, Милош Форман, Дэвид Линч, Эмир Кустурица, Чарли Чаплин, Джим Джармуш и другие. В рамках киноклуба планируется проводить встречи с известными людьми и знатоками кино Владивостока.

Киноклуб «Ориент» продолжает традиции старейшего киноклуба города «Клуб любителей кинА». Каждого гостя ждет кружка горячего кофе или чая. После финальных титров каждый участник сможет поделиться впечатлениями и предложить свой фильм для следующего просмотра.

Встречи киноклуба будут проходить каждый четверг в 19.00 по адресу: ул. Суханова, 1а. Подробности по тел.: 266-64-14 и в группе киноклуба в сети «ВКонтакте».

#Новости#Владивосток#Общество
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