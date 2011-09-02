Во Владивостоке открылся киноклуб «Ориент»

Киноклуб «Ориент» — это творческая площадка, где раз в неделю показывают уникальные и «продвинутые» фильмы. Режиссеры, чьи фильмы будут показаны, не нуждаются в рекламе: Федерико Феллини, Акиро Куросава, Бернардо Бертолуччи, Милош Форман, Дэвид Линч, Эмир Кустурица, Чарли Чаплин, Джим Джармуш и другие. В рамках киноклуба планируется проводить встречи с известными людьми и знатоками кино Владивостока.