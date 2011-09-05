zr.media
ГлавноеВсе новости

11% россиян негативно относятся к москвичам

5 сентября 2011, 16:01
Более негативно к москвичам настроены респонденты, имеющие высокий социальный статус.

В августе исследовательский холдинг Ромир провел всероссийский опрос общественного мнения с целью выяснить отношение жителей нашей страны к москвичам. Россиянам предложили ответить на вопрос: «Как вы отнесетесь к незнакомому человеку, если узнаете, что тот москвич?».

Большинство опрошенных ответили, что им совершенно безразлично, где проживает человек. К москвичам они относятся также как и к жителям других городов.

9% респондентов заявили, что их отношение к москвичу будет положительным. Между тем, 11% охваченных опросом россиян выразили свое негативное отношение к жителям столицы.

Как оказалось, больше всего не любят москвичей жители Сибири (15%), в Южном федеральном округе (14%), Северо-Западном и Уральском округах (по 12%). А вот в Приволжском федеральном округе отношение к москвичам более лояльное. Положительно к столичным жителям там относятся 9% опрошенных.

Как показали результаты опроса, более негативно к москвичам настроены респонденты, имеющие высокий социальный статус: квалифицированные специалисты, предприниматели руководители среднего и высшего звена.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56