11% россиян негативно относятся к москвичам

В августе исследовательский холдинг Ромир провел всероссийский опрос общественного мнения с целью выяснить отношение жителей нашей страны к москвичам. Россиянам предложили ответить на вопрос: «Как вы отнесетесь к незнакомому человеку, если узнаете, что тот москвич?».
Большинство опрошенных ответили, что им совершенно безразлично, где проживает человек. К москвичам они относятся также как и к жителям других городов.
9% респондентов заявили, что их отношение к москвичу будет положительным. Между тем, 11% охваченных опросом россиян выразили свое негативное отношение к жителям столицы.
Как оказалось, больше всего не любят москвичей жители Сибири (15%), в Южном федеральном округе (14%), Северо-Западном и Уральском округах (по 12%). А вот в Приволжском федеральном округе отношение к москвичам более лояльное. Положительно к столичным жителям там относятся 9% опрошенных.
Как показали результаты опроса, более негативно к москвичам настроены респонденты, имеющие высокий социальный статус: квалифицированные специалисты, предприниматели руководители среднего и высшего звена.