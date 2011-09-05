11% россиян негативно относятся к москвичам

Как оказалось, больше всего не любят москвичей жители Сибири (15%), в Южном федеральном округе (14%), Северо-Западном и Уральском округах (по 12%). А вот в Приволжском федеральном округе отношение к москвичам более лояльное. Положительно к столичным жителям там относятся 9% опрошенных.