15% «очкариков» меняют очки каждый год

На протяжении последних 10 лет основным направлением, по которому двигалась розничная торговля очковой оптикой, был постепенный переход от рынков и ярмарок к цивилизованным формам торговли и активное построение розничных сетей. Сегодня в салоны оптики приходят за покупкой более 50% российских потребителей. В брендовых специализированных магазинах оптики в Москве предпочитают делать покупки 24% от опрошенных, в Санкт-Петербурге - 17%, в городах-миллионниках - 16%, в других городах - 12%, пишет «РБК.Исследования рынков».