«Антиалкогольный» законопроект внесут в Госдуму

Поддерживают пробный законопроект и в Думе Владивостока. «Я поддерживаю такой законопроект. Пьяному не место за рулем, но нужно повышать дисциплину и среди сотрудников ГИБДД, иначе все превратится только в увеличение размера взяток. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. Если бы сейчас сотрудники ГИБДД лишали всех пьяных прав на три года, как это предусмотрено, то порядка на дорогах было бы больше», - говорит Павел СЕРЕБРЯКОВ, депутат Думы города Владивостока.