«Антиалкогольный» законопроект внесут в Госдуму

Всероссийская общественная организация «Антиалкогольный фронт» в сентябре внесет в Госдуму законопроект, который позволит пожизненно лишать водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщают информагентства. При этом лишать прав представители организации предлагает не сразу, а только после третьего задержания.
В Госдуме пообещали внимательно изучить законопроект. «Проблема очень серьезная и заслуживает анализа, – рассказал председатель комитета Госдумы по законодательству Владимир ПЛИГИН. – Надо изучить статистику, опыт двухлетнего лишения права управления транспортным средством, разбираться, почему наказанные лишением прав водители вновь оказываются за рулем. Мировая практика идет по такому пути, что за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения».
В Совете Федерации подобное предложение поддерживают, а также предлагают ввести четкие правила прохождения медицинской экспертизы, на основании которой может быть принято решение о лишении водительских прав, в целях исключения возможных злоупотреблений и коррупционной составляющей.
«Вообще, это вопрос непростой, – считает Александр ТОРШИН, первый вице-спикер верхней палаты российского парламента. – Он требует очень взвешенного и дифференцированного подхода. Например, за однократное нарушение, повлекшее за собой гибель человека, уже следует лишать прав пожизненно. Иначе получается, что виновник аварии отсидел и через некоторое время может вновь оказаться за рулем».
По мнению сенатора, рецидив должен приводить к увеличению срока лишения прав. В целом законодательство должно четко прописать максимальное количество вариантов правонарушений. К примеру, во Франции и Швейцарии в случае сильного превышения допустимого уровня спиртного водительских прав лишают пожизненно. В Швеции могут посадить на два года, если содержание алкоголя в крови водителя превысило 1,0 промилле, а в Финляндии водитель и вовсе должен быть абсолютно трезв, иначе рискует оказаться в тюрьме на срок до четырех лет.
Поддерживают пробный законопроект и в Думе Владивостока. «Я поддерживаю такой законопроект. Пьяному не место за рулем, но нужно повышать дисциплину и среди сотрудников ГИБДД, иначе все превратится только в увеличение размера взяток. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. Если бы сейчас сотрудники ГИБДД лишали всех пьяных прав на три года, как это предусмотрено, то порядка на дорогах было бы больше», - говорит Павел СЕРЕБРЯКОВ, депутат Думы города Владивостока.
Согласно статистике, Россия находится на третьем месте в мире по числу ДТП после Украины и Египта. Ежегодно инспекторы ДПС задерживают около 1 млн пьяных водителей. По их вине только в 2010-м произошло около 12 тыс.аварий, в которых погибло почти 2 тыс. человек.