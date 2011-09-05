zr.media
ГлавноеВсе новости

«Антиалкогольный» законопроект внесут в Госдуму

6 сентября 2011, 00:31
Он позволит пожизненно лишать водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Всероссийская общественная организация «Антиалкогольный фронт» в сентябре внесет в Госдуму законопроект, который позволит пожизненно лишать водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщают информагентства. При этом лишать прав представители организации предлагает не сразу, а только после третьего задержания.

В Госдуме пообещали внимательно изучить законопроект. «Проблема очень серьезная и заслуживает анализа, – рассказал председатель комитета Госдумы по законодательству Владимир ПЛИГИН. – Надо изучить статистику, опыт двухлетнего лишения права управления транспортным средством, разбираться, почему наказанные лишением прав водители вновь оказываются за рулем. Мировая практика идет по такому пути, что за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения».

В Совете Федерации подобное предложение поддерживают, а также предлагают ввести четкие правила прохождения медицинской экспертизы, на основании которой может быть принято решение о лишении водительских прав, в целях исключения возможных злоупотреблений и коррупционной составляющей.

«Вообще, это вопрос непростой, – считает Александр ТОРШИН, первый вице-спикер верхней палаты российского парламента. – Он требует очень взвешенного и дифференцированного подхода. Например, за однократное нарушение, повлекшее за собой гибель человека, уже следует лишать прав пожизненно. Иначе получается, что виновник аварии отсидел и через некоторое время может вновь оказаться за рулем».

По мнению сенатора, рецидив должен приводить к увеличению срока лишения прав. В целом законодательство должно четко прописать максимальное количество вариантов правонарушений. К примеру, во Франции и Швейцарии в случае сильного превышения допустимого уровня спиртного водительских прав лишают пожизненно. В Швеции могут посадить на два года, если содержание алкоголя в крови водителя превысило 1,0 промилле, а в Финляндии водитель и вовсе должен быть абсолютно трезв, иначе рискует оказаться в тюрьме на срок до четырех лет.

Поддерживают пробный законопроект и в Думе Владивостока. «Я поддерживаю такой законопроект. Пьяному не место за рулем, но нужно повышать дисциплину и среди сотрудников ГИБДД, иначе все превратится только в увеличение размера взяток. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. Если бы сейчас сотрудники ГИБДД лишали всех пьяных прав на три года, как это предусмотрено, то порядка на дорогах было бы больше», - говорит Павел СЕРЕБРЯКОВ, депутат Думы города Владивостока.

Согласно статистике, Россия находится на третьем месте в мире по числу ДТП после Украины и Египта. Ежегодно инспекторы ДПС задерживают около 1 млн пьяных водителей. По их вине только в 2010-м произошло около 12 тыс.аварий, в которых погибло почти 2 тыс. человек.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56