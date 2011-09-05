Бизнес на лекарствах оказался за гранью рентабельности

За первое полугодие 2011 года рентабельность приморских аптек снизилась в 3-5 раз – в среднем до 1,7%, а у аптечных сетей, государственных и муниципальных аптек и вовсе ушла в минус. Это, как прогнозируют, приведет к закрытию части аптек и к росту цен на 10-15% на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП.
Поводов для неутешительных прогнозов несколько. В первую очередь по аптекам ударило введение в 2010 году ценовых ограничений на лекарства первой необходимости. А это примерно 40% традиционного аптечного ассортимента.
С 1 января 2011 года для аптек отменили специальный налоговый режим - единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменив его НДС. Крупные аптечные сети лишились возможности платить ЕНВД в размере 6% и начали работать по общей системе налогообложения. Но главная причина, повлиявшая на снижение рентабельности, - рост страховых взносов с 14 до 34%. Для аптек это повышение стало губительным. Кроме этого, увеличились тарифы на перевозку товара, аренду и охрану помещений, коммунальные услуги, что привело к резкому ухудшению финансовых показателей аптек и как следствие - увеличению аптечных учреждений с отрицательной рентабельностью.
«Государство ограничило наценку едва ли не на половину ассортимента, обязало аптеки держать минимальный ассортимент и ограничило перечень сопутствующих товаров, которые имела право продавать аптека, при этом не предусмотрев никаких льгот, - говорит исполнительный директор Приморского краевого отделения Российской фармацевтической ассоциации Антонина РОМАНЧУК. - Многие аптеки оказались в тяжелом положении, и даже те из них, что в прошлом году считались прибыльными. Убытки фиксировались даже в период сезонного всплеска ОРВИ, когда продажи традиционно растут».
По словам А. Романчук, если раньше рентабельность приморских аптек составляла 9-15%, то с введением новой системы налогообложения рентабельность частных аптек в среднем снизилась до 1,7%, а государственных, муниципальных - до 3%. В особенно тяжелом положении оказались государственные и муниципальные аптечные учреждения, вынужденные нести большую социальную нагрузку.
По нашей информации, крупнейшая аптечная сеть края – КГУП «Приморская краевая аптека» - вынуждена была взять кредит на выплату заработной платы. У аптек нет средств, чтобы оплатить даже необходимый лекарственный ассортимент, растет задолженность перед поставщиками, и те отказываются поставлять лекарства в долг. Аптекари говорят, что подобного, когда им приходилось просить у поставщиков товарный кредит, не было с конца 90-х годов. Но тогда аптечный бизнес еще только развивался. А сегодня…
В поисках путей выживания аптеки начали повышать цены на лекарства, не входящие в перечень ЖВНЛС. Но, учитывая, что покупательская способность населения падает и любое повышение цен повлечет за собой снижение спроса, аптеки стремятся оставаться в прежнем ценовом диапазоне.
«Мы стараемся не поднимать цены, хотя с начала года еле сводим концы с концами», - сообщили нам в одной из аптек Владивостока.
«Из-за снижения жизненного уровня население сегодня покупает лишь самые необходимые и самые дешевые лекарства. Резко сократился спрос на средства профилактики, витамины и БАДы, - свидетельствует Антонина Романчук.
«Объемы продаж в аптеках продолжают падать и особенно сильно упали в этом году. За пять последних месяцев количество товарных чеков в аптеках Приморья снизилось в среднем на 28%, а в ряде из них – на 37%. И до прежнего уровня объемы продаж уже не восстановишь. Кроме того, идет вымывание ассортимента, за несколько месяцев он сократился на 350 наименований», - сообщила «ЗР» зам. генерального директора ФГУП «Приморская краевая аптека» Любовь УСТИНОВА.
Многие ли аптеки захотят работать на пределе рентабельности, выяснится в конце этого года. В первую очередь в зоне риска окажутся муниципальные аптеки и аптеки, расположенные в сельской местности, а это составляет 10,5% от общего количества аптек края.
По словам Антонины Романчук, нет достоверной статистики, отражающей, сколько аптек закрылось, так как не существует процедуры отзыва лицензий. Как правило, закрывшаяся аптека не считает нужным сообщать об этом в контролирующий орган. И далеко не все аптеки, получившие лицензию, начинают работу.
«До последнего времени мы наблюдали положительную динамику прироста количества аптек, - сообщила исполнительный директор ПО РФА. - Сегодня же точно можно сказать, что большинство аптечных сетей замедлило свое развитие в последний год, а новые открытия единичные. Аптеки начинают выставлять на продажу. Но продать аптечный бизнес сегодня не просто. Так, владельцы аптечных сетей «Тимьян» и «Вазген» уже несколько месяцев не могут найти покупателей».
Чтобы получить право на льготы, некоторые аптечные сети пошли по пути разукрупнения, то есть дробят свои предприятия на ряд более мелких, регистрируя их как ИЧП. Но, как отмечают операторы розницы, это станет преградой для привлечения инвесторов, негативно отразится на прозрачности ряда компаний. «Я думаю, что вскоре мы увидим, как аптечная розница уходит в тень, - сообщил один из наших собеседников. – Во Владивостоке уже появились аптеки, работающие по «серым» схемам, где цены на лекарства ниже, чем у поставщика».
Аптечные организации считают, что без поддержки государства им просто не выжить.
Приморское отделение Российской фармацевтической ассоциации обратилось в Госдуму, Минздравсоцразвития, к президенту страны с просьбой сохранить для аптечных организаций «вменёнку» и льготные тарифы по страховым взносам. Под письмом подписались руководители крупных аптечных сетей.
В ежегодном послании Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о поддержке малого бизнеса в социальной сфере путем сохранения ставки единого социального налога (ЕСН) в размере 26%. Однако предприятия малого бизнеса занимают среди аптек лишь незначительную долю. По мнению участников аптечного рынка, для его спасения аптеки необходимо приравнять к социально значимым объектам малого и среднего бизнеса.
«Все учреждения здравоохранения относятся к социальным объектам. У них есть льготы и по страховым взносам, и по ценам на аренду помещений. И при этом они вольны устанавливать любые цены на услуги! Аптеки, приравненные к торговым предприятиям, этого лишены. Но если магазины могут устанавливать на свой товар любые наценки, то у аптек половина розничных цен регулируются государством. Если не предоставить аптекам налоговых льгот, очень многие из них закроются, и это может иметь особенно тяжелые последствия для населения», - заявляют приморские аптекари.