Бизнес на лекарствах оказался за гранью рентабельности

Чтобы получить право на льготы, некоторые аптечные сети пошли по пути разукрупнения, то есть дробят свои предприятия на ряд более мелких, регистрируя их как ИЧП. Но, как отмечают операторы розницы, это станет преградой для привлечения инвесторов, негативно отразится на прозрачности ряда компаний. «Я думаю, что вскоре мы увидим, как аптечная розница уходит в тень, - сообщил один из наших собеседников. – Во Владивостоке уже появились аптеки, работающие по «серым» схемам, где цены на лекарства ниже, чем у поставщика».