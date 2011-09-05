zr.media
ГлавноеВсе новости

Дальневосточные школьники получили "отлично" за знание истории Олимпиад

5 сентября 2011, 16:30
Необычный урок мировой истории прошел в понедельник для более 250 учащихся пятых классов Дальнего Востока.

Необычный урок мировой истории прошел в понедельник для более 250 учащихся пятых классов Дальнего Востока. Школьники из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Якутска, Магадана, Биробиджана, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского познакомились с историей Олимпийских игр.

Олимпийский день знаний организовала телекоммуникационная компания "Ростелеком", которая является генеральным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи-2014.

Накануне мероприятия школьникам из разных городов были заданы вопросы об истории всемирно известных спортивных соревнований. Наблюдать за ответами других городов в режиме реального времени стало возможным благодаря телемосту. Что символизируют кольца эмблемы, кто возродил Олимпийскую идею, почему загорается олимпийский огонь, - сухим и лаконичным ответом на эти вопросы ребята не ограничились. Учащиеся подготовили театрализованные представления, чем заработали твердую пятерку за домашнее задание. Например, школьники из Благовещенска, представляя Олимпийские кольца, перевоплотились в иностранцев, а пятиклассники из Южно-Сахалинска, рассуждая о первом спортивном состязании, разыграли небольшую сценку. Владивостокские школьники хоть и не участвовали в викторине, но знания истории Олимпийский игр подтвердили, ответив на незапланированный вопрос о судьбе России в качестве хозяйки соревнований.

По словам начальника отдела по связям со СМИ департамента внешних коммуникаций Дальневосточного филиала "Ростелеком" Петра МАКСИМОВА, на этом знакомство школьников с историей Олимпийских игр не закончится, на протяжении двух лет, которые остаются до зимних соревнований в Сочи, компания будет приобщать молодое поколение к спорту.

#Новости#Дальний Восток#Спорт
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56