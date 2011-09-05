Дальневосточные школьники получили "отлично" за знание истории Олимпиад

Необычный урок мировой истории прошел в понедельник для более 250 учащихся пятых классов Дальнего Востока. Школьники из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Якутска, Магадана, Биробиджана, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского познакомились с историей Олимпийских игр.
Олимпийский день знаний организовала телекоммуникационная компания "Ростелеком", которая является генеральным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи-2014.
Накануне мероприятия школьникам из разных городов были заданы вопросы об истории всемирно известных спортивных соревнований. Наблюдать за ответами других городов в режиме реального времени стало возможным благодаря телемосту. Что символизируют кольца эмблемы, кто возродил Олимпийскую идею, почему загорается олимпийский огонь, - сухим и лаконичным ответом на эти вопросы ребята не ограничились. Учащиеся подготовили театрализованные представления, чем заработали твердую пятерку за домашнее задание. Например, школьники из Благовещенска, представляя Олимпийские кольца, перевоплотились в иностранцев, а пятиклассники из Южно-Сахалинска, рассуждая о первом спортивном состязании, разыграли небольшую сценку. Владивостокские школьники хоть и не участвовали в викторине, но знания истории Олимпийский игр подтвердили, ответив на незапланированный вопрос о судьбе России в качестве хозяйки соревнований.
По словам начальника отдела по связям со СМИ департамента внешних коммуникаций Дальневосточного филиала "Ростелеком" Петра МАКСИМОВА, на этом знакомство школьников с историей Олимпийских игр не закончится, на протяжении двух лет, которые остаются до зимних соревнований в Сочи, компания будет приобщать молодое поколение к спорту.