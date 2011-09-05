До 2014 года рынок кредитной кооперации вырастет вчетверо

К 2014 году совокупный объем портфелей кредитных кооперативов вырастет с нынешних 15 миллиардов рублей до 60-80 миллиардов. Об этом 30 августа на пресс-конференции "Будущее кредитной кооперации в России" заявил президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) Михаил Мамута, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
4 августа 2011 года вступили в полную силу все положения закона №190-ФЗ "О кредитной кооперации", подписанного президентом Медведевым еще в 2009 году. Тем из кредитных кооперативов, которые еще не вступили в саморегулируемые организации, отводится время до 4 ноября, после чего такие организации будут принудительно ликвидированы через суд .
"15 последних лет система микрофинансирования развивалась фактически вне надзора государства, - посетовал Михаил Мамута. - Когда можно собирать деньги и не отчитываться перед государством, это является соблазном для мошенников. Многие из них успели бросить тень на всю систему кредитной кооперации. Но это не является показателем ее врожденных недостатков".
Глава НАУМИР полагает, что ужесточение надзора пойдет отрасли только на пользу. Как известно, закон вводит 8 нормативов финансовой устойчивости кредитного кооператива, а также нормы требований к достаточности его паевого фонда. Вводится обязательное отчисление средств кооперативом в компенсационный фонд СРО (некий локальный аналог Агентства по страхованию вкладов в банковской системе). Устанавливаются стандарты раскрытия информации о процентной ставке.
Сегодня, по данным Минфина, вступить в СРО успели не более 500 из 2800 кредитных кооперативов. Мамута считает, что еще несколько сотен "раскачаются" в последний момент и к концу 2011 года в составе СРО будет действовать 1500 кооперативов с общим количеством пайщиков около 700 000. Совокупный портфель их кредитов достигнет 15 миллиардов рублей.
Повышение прозрачности рынка, новые гарантии безопасности повлекут за собой его бурный рост, считают в НАУМИР. По прогнозам ассоциации, к концу 2014 года на рынке будут действовать 2400-2500 легальных кооперативов с общим количеством 3-4 миллиона пайщиков и совокупным портфелем 60-80 миллиардов рублей.
Особые надежды при этом возлагаются на малые города и села, которые традиционно находятся вне зоны внимания банковского сектора. В некоторых поселках представлен разве что Сбербанк, но и тот, повышая рентабельность, постепенно сокращает число отдаленных филиалов. Эту нишу, по замыслу участников рынка, и займут кредитные кооперативы.