До 2014 года рынок кредитной кооперации вырастет вчетверо

4 августа 2011 года вступили в полную силу все положения закона №190-ФЗ "О кредитной кооперации", подписанного президентом Медведевым еще в 2009 году. Тем из кредитных кооперативов, которые еще не вступили в саморегулируемые организации, отводится время до 4 ноября, после чего такие организации будут принудительно ликвидированы через суд .