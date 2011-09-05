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Допофисы КБ «Восточный» реорганизованы

5 сентября 2011, 16:09
Реорганизация данных подразделений не влечет за собой необходимость перезаключения действующих договоров между банком и клиентом.

Восточный экспресс банк сообщил, что в период с 31 августа по 1 сентября 2011 года прошла реорганизация внутренних структурных подразделений банка.

Дополнительные офисы Читинского филиала КБ «Восточный» реорганизованы в операционные офисы Сибирского филиала. Цель данного мероприятия - укрупнение бизнеса и увеличение эффективности управления подразделениями банка.

Реорганизация данных подразделений не влечет за собой необходимость перезаключения действующих договоров между банком и клиентом, отметили в пресс-службе кредитной организации.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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