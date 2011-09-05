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Дороги Приморья получат меньше денег

6 сентября 2011, 00:06
Приморские депутаты скорректировали программу «Дороги края», рассчитанную на 2007-2017 годы.

Приморские депутаты скорректировали программу «Дороги края», рассчитанную на 2007-2017 годы. Решение было принято сегодня на заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания Приморского края, передает корр. РИА PrimaMedia.

Общий объем финансирования уменьшен на 4 млрд рублей. Бюджет на 2011 год урезан на 300 млн рублей в разделе «Содержание дорог». Уменьшение статей расходов вызвано необходимостью привести бюджет программы в соответствие с выделяемыми из федеральной казны средствами.

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