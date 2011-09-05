Дороги Приморья получат меньше денег

Общий объем финансирования уменьшен на 4 млрд рублей. Бюджет на 2011 год урезан на 300 млн рублей в разделе «Содержание дорог». Уменьшение статей расходов вызвано необходимостью привести бюджет программы в соответствие с выделяемыми из федеральной казны средствами.