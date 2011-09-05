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ЕГЭ был проведен с грубейшими нарушениями

5 сентября 2011, 15:07
Использование мобильных телефонов при сдаче ЕГЭ выявлены в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, Республиках Коми, Северной Осетии-Алании, Краснодарском, Ставропольском краях, г. Москве и др.

Генеральная прокуратура России по итогам проведенных проверок исполнения законодательства в сфере проведения ЕГЭ выявила многочисленные грубые нарушения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, не во всех регионах органы исполнительной власти, а также образовательные учреждения обеспечили надежность и безопасность функционирования информационной системы ЕГЭ, в том числе защиту ее данных от несанкционированного доступа. В ходе проверок выявлены нарушения установленной процедуры проведения экзамена, использование участниками ЕГЭ мобильных телефонов и иные нарушения.

В ряде регионов установлены факты нарушения порядка информирования участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций.

Использование мобильных телефонов при сдаче ЕГЭ выявлены в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, Республиках Коми, Северной Осетии-Алании, Краснодарском, Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской, Саратовской, Томской, Ульяновской областей, г. Москве и др.

Также выявлялись нарушения в части использования справочных материалов, не входящих в индивидуальный комплект участника по предмету, обмен контрольными измерительными материалами, опубликования участниками ЕГЭ в интернете контрольных измерительных материалов.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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