ЕГЭ был проведен с грубейшими нарушениями

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, не во всех регионах органы исполнительной власти, а также образовательные учреждения обеспечили надежность и безопасность функционирования информационной системы ЕГЭ, в том числе защиту ее данных от несанкционированного доступа. В ходе проверок выявлены нарушения установленной процедуры проведения экзамена, использование участниками ЕГЭ мобильных телефонов и иные нарушения.