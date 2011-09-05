Федеральный список «Справедливой России» возглавит Сергей Миронов

«Дальше пока не называю по одной простой причине. Дело в том, что, во-первых, утверждать федеральную часть списка будет съезд. Во-вторых, боюсь, что те люди, фамилии которых я заранее назову, подвергнутся очень большому риску, потому что наших кандидатов и депутатов обрабатывают, пытаются склонить их к переходу в другие партии», - пояснил Сергей Миронов, передает РБК.