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Федеральный список «Справедливой России» возглавит Сергей Миронов

5 сентября 2011, 15:59
Кроме того, по словам Сергея Миронова, в первую тройку списка войдут председатель партии Николай Левичев и депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил на пресс-конференции, что возглавит федеральный список партии на предстоящих выборах в Государственную думу РФ.

Кроме того, по словам Сергея Миронова, в первую тройку списка войдут председатель партии Николай Левичев и депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Дальше пока не называю по одной простой причине. Дело в том, что, во-первых, утверждать федеральную часть списка будет съезд. Во-вторых, боюсь, что те люди, фамилии которых я заранее назову, подвергнутся очень большому риску, потому что наших кандидатов и депутатов обрабатывают, пытаются склонить их к переходу в другие партии», - пояснил Сергей Миронов, передает РБК.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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