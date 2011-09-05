ФТС за 8 месяцев увеличила перечисления в федеральный бюджет на 36,3%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-августе увеличила перечисления в федеральный бюджет РФ на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3,642 триллиона рублей, говорится в сообщении таможенной службы. Как сообщалось ранее, ФТС в январе-августе 2010 года перечислила в федеральный бюджет 2,673 триллиона рублей. Об этом говорилось в материалах встречи главы ФТС Андрея Бельянинова с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.