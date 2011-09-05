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ФТС за 8 месяцев увеличила перечисления в федеральный бюджет на 36,3%

5 сентября 2011, 18:00
На встрече с Путиным глава ФТС выразил уверенность, что его ведомство в этом году выполнит "напряженное задание" по сборам в размере 5,4 трлн руб.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-августе увеличила перечисления в федеральный бюджет РФ на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3,642 триллиона рублей, говорится в сообщении таможенной службы. Как сообщалось ранее, ФТС в январе-августе 2010 года перечислила в федеральный бюджет 2,673 триллиона рублей. Об этом говорилось в материалах встречи главы ФТС Андрея Бельянинова с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

За август 2011 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 529,72 миллиарда рублей.

На прошлой неделе в материалах ведомства сообщалось, что ФТС за восемь месяцев увеличила перечисления в федеральный бюджет РФ на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 3,473 триллиона рублей.

В пятницу на встрече с Путиным Бельянинов вновь выразил уверенность, что его ведомство в этом году выполнит "напряженное задание" по сборам в размере 5,4 триллиона рублей.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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