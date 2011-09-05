zr.media
ГлавноеВсе новости

Государство повысит дисциплину в исправительных учреждениях

5 сентября 2011, 15:57
Он направлен на усиление ответственности осужденных за действия, дезорганизующие деятельность исправительных учреждений.

Госдума намерена принять правительственный законопроект, направленный на усиление ответственности осужденных за действия, дезорганизующие деятельность исправительных учреждений.

Согласно законопроекту, групповой необоснованный отказ от приема пищи и его организация, а также совершение группового акта членовредительства и (или) его организация будут отнесены к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания.

Это позволит переводить указанных осужденных в более строгие условия отбывания наказания и содержать в запираемых помещениях, переводить в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры, предусматривающие усиленную изоляцию и надзор за ними.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56