Государство повысит дисциплину в исправительных учреждениях

Это позволит переводить указанных осужденных в более строгие условия отбывания наказания и содержать в запираемых помещениях, переводить в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры, предусматривающие усиленную изоляцию и надзор за ними.