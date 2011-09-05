Хабаровское управление Россельхознадзора уличили в создании административных барьеров

Как сообщает пресс-служба ФАС России, ранее к антимонопольщикам поступили обращения предпринимателей о проверке законности действий Управления Россельхознадзора, обязывающего предоставлять транспортные средства для досмотра только на арендуемой у Холмского морского торгового порта территории ООО «ЖелДорЭкспедитор-Авто», въезд на которую осуществляется за плату. Действия Управления Россельхознадзора приводят к необоснованному препятствованию деятельности предпринимателей-перевозчиков грузов.