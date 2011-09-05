Компания "Владавиа" озвучила официальную позицию по факту гибели морских котиков

В частности, документы с фактами и объяснениями должностных лиц сформировали четкое представление о том, что перевозка морских животных осуществлялась и до аэропорта Южно-Сахалинска. Морские котики были доставлены в аэропорт из Поронайского района Сахалинской области, а это в пределах 600 километров от Южно-Сахалинска. Доставка наземным транспортом на такое расстояние может занять порядка 12 часов (или даже больше). В этот день, согласно документам авиационной метеостанции, дневная температура наружного воздуха в Южно-Сахалинске составляла 24 градуса. Только из этих фактов можно уже сделать вывод о том, что перевозка животных по земле и их загрузка в самолет осуществлялись при высоких температурах, что не могло не сказаться отрицательно на их самочувствии. Согласно показаниям средств полетной информации, во время полуторачасового полета температура в багажном отсеке составляла порядка 15-20 градусов, а не «более 30», как это прозвучало в СМИ.