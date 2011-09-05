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Контроль за использованием автотранспорта армии будет ужесточен

5 сентября 2011, 15:11
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на снижение уровня аварийности в Вооруженных Силах, войсках и воинских формированиях России.

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на снижение уровня аварийности в Вооруженных Силах, войсках и воинских формированиях России.

Законопроект позволит разработать и утвердить нормативно-правовой акт Президента РФ, содержащий Положение о военной автомобильной инспекции, скоординировать деятельность Вооруженных Сил, войск и воинских формирований по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечить надлежащий контроль за использованием автотранспорта Вооруженных Сил.

Кроме того, документ позволит определить порядок организации деятельности военной автомобильной инспекции и сократить количество дорожно-транспортных происшествий в войсках (силах) с гибелью и ранением людей.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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