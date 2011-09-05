Контроль за использованием автотранспорта армии будет ужесточен

Законопроект позволит разработать и утвердить нормативно-правовой акт Президента РФ, содержащий Положение о военной автомобильной инспекции, скоординировать деятельность Вооруженных Сил, войск и воинских формирований по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечить надлежащий контроль за использованием автотранспорта Вооруженных Сил.