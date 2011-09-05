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Максимальная ставка по вкладам зафиксирована на уровне 7,88%

5 сентября 2011, 17:20
ЦБ РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам.

ЦБ РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам. Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в 3 декаде августа максимальная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,88%.

Напомним, в течение всего июля, а также в 1 и 2 декадах августа ставка была зафиксирована на нынешнем уровне 7,88%.

Мониторинг проведен департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использованием информации, представленной на web-сайтах следующих банков: Cбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, банк "Уралсиб", МДМ Банк, Россельхозбанк.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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