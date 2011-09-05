"МегаФон" оштрафовали на 30 тыс. руб. за утечку СМС

Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию "Мегафон" на 30 тыс рублей за утечку SMS абонентов с сайта компании в поисковые системы, которая произошла 18 июля.
В самом "Мегафоне" не комментируют решение суда и не могут сказать, будет ли оно обжаловано, пока компания не получит официальный документ.
Представитель компании лишь отметил, что в открытый доступ попала незначительная часть сообщений и еще до решения суда была запущена программа компенсации с помощью различных бонусов. "Все эти меры продолжат действовать", - сказал представитель компании.