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Модели Renault и Isuzu будут ввозить на Дальний Восток без взимания платы

6 сентября 2011, 00:08
Минпромторг РФ предлагает внести изменения в постановление правительства РФ от 20 декабря 2010 года и расширить список машин для бесплатной перевозки железнодорожным транспортом.

Минпромторг РФ предлагает внести изменения в постановление правительства РФ от 20 декабря 2010 года и расширить список машин для бесплатной перевозки железнодорожным транспортом, сообщает finmarket.ru. Согласно проекту, в такой перечень ввозимых на Дальний Восток машин добавятся модели российского завода «Автофрамос» и «ИжАвто».

В результате модельный ряд доступных для перевозки машин пополнится представителями концерна Renault (Fluence и Megane), а также образцами отечественной автопромышленности (Lada-2104)В настоящее время в перечень моделей для перевозки на Дальний Восток без взимания платы входят 76 моделей. Кроме того, Минпромторг предлагает включить автомобили Isuzu для бесплатной перевозки по железной дороге с Дальнего Востока. Без взимания платы перевозятся и семь моделей производства завода группы Sollers во Владивостоке - SsangYong.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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