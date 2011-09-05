Модели Renault и Isuzu будут ввозить на Дальний Восток без взимания платы

Минпромторг РФ предлагает внести изменения в постановление правительства РФ от 20 декабря 2010 года и расширить список машин для бесплатной перевозки железнодорожным транспортом, сообщает finmarket.ru. Согласно проекту, в такой перечень ввозимых на Дальний Восток машин добавятся модели российского завода «Автофрамос» и «ИжАвто».
В результате модельный ряд доступных для перевозки машин пополнится представителями концерна Renault (Fluence и Megane), а также образцами отечественной автопромышленности (Lada-2104)В настоящее время в перечень моделей для перевозки на Дальний Восток без взимания платы входят 76 моделей. Кроме того, Минпромторг предлагает включить автомобили Isuzu для бесплатной перевозки по железной дороге с Дальнего Востока. Без взимания платы перевозятся и семь моделей производства завода группы Sollers во Владивостоке - SsangYong.