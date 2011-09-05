На Дальнем Востоке растет стоимость бензина

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России в период с 22 по 29 августа 2011 г. не изменились по сравнению с предыдущей неделей и на 29 августа составили 26,07 руб./л, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.
При этом цена бензина марки А-76 не изменилась и составила 24,03 руб./л, марки Аи-92 – 26,11 руб./л, также оставшись на прежнем уровне, марки Аи-95 повысилась на 0,1%, до 28,00 руб./л. Цены на дизельное топливо остались на уровне 24,87 руб./л.
Увеличение средних цен на бензин зарегистрировано в 29 центрах субъектов РФ, в том числе в Саранске – на 1%, до 25,72 руб./л. В 44 центрах субъектов РФ цены остались на уровне предыдущей недели. Удешевление бензина было зафиксировано в десяти центрах субъектов РФ, в том числе в Нарьян-Маре – на 0,4% до 27,36 руб./л. В Москве цены на автомобильный бензин остались на уровне 26,62 руб./л, в Санкт-Петербурге повысились на 0,2% – до 26,25 руб./л.
На Дальнем Востоке, по данным мониторинга, проведенного аппаратом полпреда, в среднем по Дальневосточному федеральному округу рост цен в августе в сравнение к маю 2011 года составил на дизельное топливо (ДТ) – 7,2% (в среднем по РФ-4,4%), на бензин марки АИ-92 – 9,4% (в среднем по РФ – 7,2%), на АИ-95 – 9,3% (в среднем по РФ – 6,4%). С начала августа в среднем по округу один литр ДТ подорожал на 48 копеек (в среднем по России на 29 копеек), бензин АИ-92 – на 49 копеек (в среднем по РФ – на 36 копеек), АИ-95 - - на 53 копейки (в среднем по РФ – на 38 копеек).
По словам заместителя полпреда президента в ДФО Александра ЛЕВИНТАЛЯ, если учитывать, что на территории округа платежеспособность потребителей не очень высокая, то дальнейшее повышение стоимости нефтепродуктов может привести к сложным последствиям.
С начала года рост стоимости бензина, ДТ и мазута произошел во всех регионах Дальнего Востока, за исключением Магаданской области, где с февраля 2011 года цены остались на прежнем уровне.