На Дальнем Востоке растет стоимость бензина

На Дальнем Востоке, по данным мониторинга, проведенного аппаратом полпреда, в среднем по Дальневосточному федеральному округу рост цен в августе в сравнение к маю 2011 года составил на дизельное топливо (ДТ) – 7,2% (в среднем по РФ-4,4%), на бензин марки АИ-92 – 9,4% (в среднем по РФ – 7,2%), на АИ-95 – 9,3% (в среднем по РФ – 6,4%). С начала августа в среднем по округу один литр ДТ подорожал на 48 копеек (в среднем по России на 29 копеек), бензин АИ-92 – на 49 копеек (в среднем по РФ – на 36 копеек), АИ-95 - - на 53 копейки (в среднем по РФ – на 38 копеек).