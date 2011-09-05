Подготовлены замечания к законопроекту об основах охраны здоровья граждан России

Выступавшие призвали повысить уровень финансирования государственных гарантий оказания медицинской помощи, конкретизировать соответствующие нормативы в данной сфере. При этом, по мнению парламентариев, качество медпомощи должно быть одинаково высоким во всех регионах страны.