Подготовлены замечания к законопроекту об основах охраны здоровья граждан России

Совет Федерации завершил обсуждение проекта федерального закона об основах охраны здоровья граждан РФ.
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по мнению сенаторов, медицинская помощь должна соответствовать принципу достаточности, а к любым дополнительным медицинским услугам необходимо повышенное внимание власти во избежание злоупотреблений. Ряд сенаторов высказали предложение запретить оказание платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Выступавшие призвали повысить уровень финансирования государственных гарантий оказания медицинской помощи, конкретизировать соответствующие нормативы в данной сфере. При этом, по мнению парламентариев, качество медпомощи должно быть одинаково высоким во всех регионах страны.
Все указанные предложения будут учтены при доработке законопроекта.