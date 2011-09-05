zr.media
ГлавноеВсе новости

Подготовлены замечания к законопроекту об основах охраны здоровья граждан России

5 сентября 2011, 14:55
Совет Федерации завершил обсуждение проекта федерального закона об основах охраны здоровья граждан РФ.

Совет Федерации завершил обсуждение проекта федерального закона об основах охраны здоровья граждан РФ.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по мнению сенаторов, медицинская помощь должна соответствовать принципу достаточности, а к любым дополнительным медицинским услугам необходимо повышенное внимание власти во избежание злоупотреблений. Ряд сенаторов высказали предложение запретить оказание платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Выступавшие призвали повысить уровень финансирования государственных гарантий оказания медицинской помощи, конкретизировать соответствующие нормативы в данной сфере. При этом, по мнению парламентариев, качество медпомощи должно быть одинаково высоким во всех регионах страны.

Все указанные предложения будут учтены при доработке законопроекта.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56