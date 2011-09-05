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Половина пассажиров севшего на Камчатке "Боинга" вылетела в Хабаровск

5 сентября 2011, 19:31
Более половины из 60 пассажиров самолета Боинг-737, совершившего в ночь на понедельник аварийную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, отправлены в Хабаровск.

Более половины из 60 пассажиров самолета Боинг-737, совершившего в ночь на понедельник аварийную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, отправлены в Хабаровск самолетом авиакомпании S7, сообщил РИА Новости представитель компании "Сахалинские авиалинии" на Камчатке Ласло Оприш.

Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Петропавловск - Хабаровск, сразу после взлета обнаружил неисправность лайнера и принял решение вернуться. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

"В понедельник в Хабаровск вылетел 31 пассажир. Еще 12 пассажиров будут отправлены, ориентировочно, во вторник", - сказал Оприш.

По его словам, остающиеся на полуострове пассажиры размещены в гостинице "Петропавловск" и обеспечены питанием.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка топлива из дренажной системы самолета. Точную причину повреждения и степень неисправности лайнера выясняет специально созданная комиссия. Проверку проводит транспортная прокуратура.

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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