Половина пассажиров севшего на Камчатке "Боинга" вылетела в Хабаровск

Более половины из 60 пассажиров самолета Боинг-737, совершившего в ночь на понедельник аварийную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, отправлены в Хабаровск самолетом авиакомпании S7, сообщил РИА Новости представитель компании "Сахалинские авиалинии" на Камчатке Ласло Оприш.