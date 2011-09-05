Редчайшая и глупая птица сбежала из цирка-шапито на Камчатке

Сбежали два страуса. Одного из них наши сотрудники обнаружили рано утром на территории стадиона, где и разбит цирк-шапито. А вот другого - редчайшего страуса-альбиноса - до сих пор не удается обнаружить. Огромная птица сейчас может находиться в любом из районов Петропавловска-Камчатского, ведь страусы бегают со скоростью до 70 км/ч.