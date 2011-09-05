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Редчайшая и глупая птица сбежала из цирка-шапито на Камчатке

5 сентября 2011, 18:33
Все произошло по вине разнорабочего, который забыл закрыть вольер.

Cтрауса-альбиноса, сбежавшего из вольера в ночь на понедельник, ищут сотрудники цирка «Анастасия», гастролирующего в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил администратор цирка, все произошло по вине разнорабочего, который забыл закрыть вольер.

Сбежали два страуса. Одного из них наши сотрудники обнаружили рано утром на территории стадиона, где и разбит цирк-шапито. А вот другого - редчайшего страуса-альбиноса - до сих пор не удается обнаружить. Огромная птица сейчас может находиться в любом из районов Петропавловска-Камчатского, ведь страусы бегают со скоростью до 70 км/ч.

Сотрудники цирка уже дали объявления в местные СМИ с просьбой к жителям помочь в поисках птицы. Вместе с тем в этих объявлениях указано, что приближаться к редкому пернатому, чтобы его поймать, не стоит: страус - очень глупая и агрессивная птица, он может покалечить человека, сообщает радио "Маяк".

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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