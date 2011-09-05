Россия начала закупать бензин в Японии

Беспрецедентная инициатива, по словам собеседника AutoNews.ru, была одобрена на последнем совещании в правительстве, где обсуждались меры по борьбе с «осенним обострением» бензинового кризиса в России. В кулуарах было высказано опасение, что отечественные дальневосточные НПЗ не обеспечивают необходимые объемы поставок и высокое качество топлива. Отметим, что в последней декаде августа с ростом цен и нехваткой бензина столкнулась Камчатка: с заправок полуострова исчез бензин марок Аи-95 и Аи-98, а 92-й подорожал до 33 рублей за литр. Основной поставщик топлива в регион – компания «Роснефть» – заявила в связи с этим, что не может отвечать за сложившуюся ситуацию, поскольку ее камчатский партнер, ОАО «Камчатнефтепродукт», неожиданно отказался от 2000 тонн бензина из последней заказанной партии в 5000 тонн, что и привело к дефициту и взлету цен.