Россия начала закупать бензин в Японии

С 31 августа на Дальний Восток начался завоз автомобильного топлива иностранного производства. Как сообщили AutoNews.ru осведомленные источники в отрасли, поставщиками выступают нефтеперерабатывающие заводы Японии и Сингапура, а закупки осуществляют крупные региональные участники рынка. При этом, несмотря на происхождение товара, в итоге литр иностранного бензина обходится потребителям не дороже отечественного.
Беспрецедентная инициатива, по словам собеседника AutoNews.ru, была одобрена на последнем совещании в правительстве, где обсуждались меры по борьбе с «осенним обострением» бензинового кризиса в России. В кулуарах было высказано опасение, что отечественные дальневосточные НПЗ не обеспечивают необходимые объемы поставок и высокое качество топлива. Отметим, что в последней декаде августа с ростом цен и нехваткой бензина столкнулась Камчатка: с заправок полуострова исчез бензин марок Аи-95 и Аи-98, а 92-й подорожал до 33 рублей за литр. Основной поставщик топлива в регион – компания «Роснефть» – заявила в связи с этим, что не может отвечать за сложившуюся ситуацию, поскольку ее камчатский партнер, ОАО «Камчатнефтепродукт», неожиданно отказался от 2000 тонн бензина из последней заказанной партии в 5000 тонн, что и привело к дефициту и взлету цен.
Аналогичная камчатской ситуация наблюдается и в других регионах Дальнего Востока. Накануне, 31 августа, обеспокоенные автомобилисты сумели прорваться даже на видеоконференцию премьер-министра РФ Владимира Путина, которая была посвящена совсем другому вопросу, а именно строительству дорог. Представители движения «Убитые дороги» из Читы сообщили, что в Забайкальском крае цены на бензин превышают показатели европейской части России на 6 рублей за литр. В ответ В. Путин заметил, что эта характерная для Дальнего Востока проблема связана в первую очередь с проблемой монополизма, а вице-премьеры Сергей Иванов и Игорь Сечин пообещали «подумать» над выравниванием цен на бензин на всей территории России.
Необходимо напомнить, что эксперты с самого начала лета не сомневались в том, что осенью бензиновый кризис в РФ снова наберет обороты. Лето традиционно является периодом затишья, на смену которому неизбежно приходит рост деловой активности. Кроме того, в августе-сентябре разворачивается во всю ширь сельскохозяйственная уборочная кампания, являющаяся крупнейшим потребителем ГСМ в стране, а муниципалитетами ведутся масштабные закупки топлива перед началом отопительного сезона.
В то же время причины, спровоцировавшие весенний кризис, так и остались не устраненными: Минприроды и Минэкономики так и не смогли достичь компромисса относительно сроков окончательного запрета на производство в России бензина стандарта Евро-2 (напомним, изначально его должны были прекратить вырабатывать еще в 2010 году, но нефтяные компании раз за разом просили перенести эти сроки, ссылаясь на сложности с модернизацией заводов). Кроме того, продолжают действовать введенные с 1 января с. г. в качестве альтернативы транспортному налогу акцизы на бензин и заградительные пошлины на вывоз топлива из страны.