Сбербанк заработал за 1 полугодие 176,1 млрд руб. чистой прибыли

Кредитный портфель увеличился в целом на 10,2%. Кредиты физическим лицам выросли на 11,2% и составили 1467,3 млрд рублей, в то время как кредиты юридическим лицам до вычета резерва увеличились на 7,5% и составили 5 239,6 млрд рублей. Доля проблемных кредитов снизилась по сравнению с началом года с 7,3% до 6,6%.