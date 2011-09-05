Сенаторы могут получить независимость

“Многие главы субъектов РФ – выходцы из других регионов, поэтому зачастую они ведут себя некорректно во взаимоотношениях с региональными элитами, приводят своих людей, что не лучшим образом сказывается на развитии самих регионов. Будет очень здорово, если члены Совета Федерации станут выбираться – это позволит им обрести независимость и работать на благо своих территорий, а не в интересах действующих губернаторов. При этом я считаю, что никто из сенаторов, реально работающих в интересах своих регионов, хорошо знающих их проблемы и задачи, не боится прямых выборов”, - отметил сенатор.