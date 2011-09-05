Строители дорог будут отвечать за их качество пожизненно

Об этом заявил вице-премьер Сергей ИВАНОВ в ходе видеоконференции, посвященной развитию дорожной сети РФ. Он напомнил, что суть КЖЦ заключается в финансовой ответственности подрядной организации за эксплуатацию построенной ею дороги в течение всего нормативного срока эксплуатации.