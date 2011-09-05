"Талас" обрушил на север Приморья полумесячную норму осадков

Тропический тайфун "Талас", нанесший в выходные дни основной удар по Японии, в понедельник вышел на побережье Приморского края и принес проливные дожди и штормовой ветер, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморгидромета Варвара Коридзе.
"По пути из Японии на российский Дальний Восток тайфун заметно ослабел и превратился в тропический шторм, сопровождаемый ливнями и шквалистым ветром, порывы которого достигают 25-28 метров в секунду", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, первыми под ударами стихии оказались прибрежные районы края - Лозовский, Ольгинский, Дальнегорский, Тернейский, а также континентальные - центральные и северные - районы.
"В Ольгинеском районе за несколько часов выпало уже более 70 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы. Половина месячной нормы выпала в Дальнегорском и Тернейском районах. Сильные ливни здесь будут идти до вторника", - уточнила Коридзе.
Она отметила, что по пути из Японии в Приморье стихия несколько изменила траекторию движения, не захватив пока южные районы края, в том числе Владивосток, где пока все еще светит солнце.
"Во Владивостоке лишь штормовой ветер, из-за которого на окрестные острова города прервано движение пассажирских катеров и паромов. Заметное ухудшение погоды во Владивостоке прогнозируется в ночь на вторник. Ожидается дождь при сильном ветре", - отметила Коридзе.
Пресс-секретарь Приморгидромета подчеркнула, что, по прогнозу синоптиков, на восточном и северном побережье Приморья выпадет более месячной нормы осадков. Погода в Приморье улучшится к среде, когда шторм сместится по Татарскому проливу и к побережью Хабаровского края.
Ранее спасатели Приморья предупредили местные власти, руководителей предприятий жизнеобеспечения и аварийных служб о подходе к региону мощного тайфуна "Талас".
Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, а также сбои в работе морского, автомобильного, воздушного транспорта, падение деревьев, рекламных щитов, обрывы линий электропередачи и рекомендуют жителям региона воздержаться от дальних автопоездок, туристских походов, выездов на природу, рыбалку и охоту.