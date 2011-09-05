zr.media
ГлавноеВсе новости

"Талас" обрушил на север Приморья полумесячную норму осадков

5 сентября 2011, 19:32
Погода в Приморье улучшится к среде, когда шторм сместится по Татарскому проливу и к побережью Хабаровского края.

Тропический тайфун "Талас", нанесший в выходные дни основной удар по Японии, в понедельник вышел на побережье Приморского края и принес проливные дожди и штормовой ветер, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморгидромета Варвара Коридзе.

"По пути из Японии на российский Дальний Восток тайфун заметно ослабел и превратился в тропический шторм, сопровождаемый ливнями и шквалистым ветром, порывы которого достигают 25-28 метров в секунду", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, первыми под ударами стихии оказались прибрежные районы края - Лозовский, Ольгинский, Дальнегорский, Тернейский, а также континентальные - центральные и северные - районы.

"В Ольгинеском районе за несколько часов выпало уже более 70 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы. Половина месячной нормы выпала в Дальнегорском и Тернейском районах. Сильные ливни здесь будут идти до вторника", - уточнила Коридзе.

Она отметила, что по пути из Японии в Приморье стихия несколько изменила траекторию движения, не захватив пока южные районы края, в том числе Владивосток, где пока все еще светит солнце.

"Во Владивостоке лишь штормовой ветер, из-за которого на окрестные острова города прервано движение пассажирских катеров и паромов. Заметное ухудшение погоды во Владивостоке прогнозируется в ночь на вторник. Ожидается дождь при сильном ветре", - отметила Коридзе.

Пресс-секретарь Приморгидромета подчеркнула, что, по прогнозу синоптиков, на восточном и северном побережье Приморья выпадет более месячной нормы осадков. Погода в Приморье улучшится к среде, когда шторм сместится по Татарскому проливу и к побережью Хабаровского края.

Ранее спасатели Приморья предупредили местные власти, руководителей предприятий жизнеобеспечения и аварийных служб о подходе к региону мощного тайфуна "Талас".

Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, а также сбои в работе морского, автомобильного, воздушного транспорта, падение деревьев, рекламных щитов, обрывы линий электропередачи и рекомендуют жителям региона воздержаться от дальних автопоездок, туристских походов, выездов на природу, рыбалку и охоту.

#Новости#Владивосток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56