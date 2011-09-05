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Тайфун "Талас" принесет наводнение на остров

5 сентября 2011, 19:01
Главное управление МЧС по Сахалинской области порекомендовало жителям острова не выезжать за пределы населенных пунктов.

Тайфун "Талас", бушующий над Японским морем, переродится в циклон и уже 6 сентября может обрушиться на Сахалин. На острове ожидаются очень сильные осадки, до 33 мм, в течение двух суток возможен подъем уровня воды до полутора метров в реках. Сообщение об этом передало сегодня Сахалинское управление гидрометеослужбы.

Главное управление МЧС по Сахалинской области порекомендовало жителям острова не выезжать за пределы населенных пунктов, а туристическим группам, находящимся на маршрутах, а также охотникам и рыбакам дало совет переждать непогоду в укрытиях.

Тайфун "Талас" уже сегодня ночью приблизился к Приморскому краю. Дожди разной интенсивности начались в его восточной половине. Сообщений о чрезвычайных ситуациях пока не поступало. На побережье, в том числе и во Владивостоке, усилился северный ветер, порывы достигают 20 м/с. Это стало причиной отмены в столице Приморья рейсов паромов и катеров на острова Русский и Попова.

А в Японии жертвами тайфуна "Талас" стали 27 человек, еще 54 человека числятся пропавшими без вести.

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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