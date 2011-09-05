Тайфун "Талас" принесет наводнение на остров

Тайфун "Талас" уже сегодня ночью приблизился к Приморскому краю. Дожди разной интенсивности начались в его восточной половине. Сообщений о чрезвычайных ситуациях пока не поступало. На побережье, в том числе и во Владивостоке, усилился северный ветер, порывы достигают 20 м/с. Это стало причиной отмены в столице Приморья рейсов паромов и катеров на острова Русский и Попова.