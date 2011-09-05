Триллион рублей на здравоохранение

«В Приморье программа модернизации затронула практически все учреждения здравоохранения, - отмечает директор страховой медицинской компании «Альфа-Гарант». – В больницах и поликлиниках идут ремонты, учреждения оснащаются современной техникой. Задача всех этих преобразований - привести учреждения в соответствие с требованиями федеральных стандартов, по которым все ЛПУ Приморья будут работать уже в скором времени».