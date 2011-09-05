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У российских абитуриентов снижается интерес к экономическим специальностям

5 сентября 2011, 16:35
Об этом заявил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко на встрече с молодежными общероссийскими общественными организациями.

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил на встрече с молодежными общероссийскими общественными организациями, что у российских абитуриентов заметно снизилась заинтересованность в экономических специальностях.

Как отметил министр, больше всего абитуриентов теперь интересуют технические специальности, в том числе связанные с информатикой. Кроме того, вырос интерес к направлению «образование» и «педагогика».

Вместе с тем, несмотря на снижение популярности экономических и социальных наук, интерес к гуманитарному направлению остался на высоком уровне, передает РБК.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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