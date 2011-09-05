УФНС по Чукотскому АО призывает пользоваться интернет-сервисами

У налогоплательщиков появляются все новые возможности для оперативного обмена информацией с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи, с использованием интернет-сервисов. Федеральная налоговая служба активно расширяет сферу оказываемых населению услуг и внедряет самые современные технологии обработки и распространения деловой информации. Работники финансовых служб предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели уже давно оценили, к примеру, преимущества представления в налоговые инспекции налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). А физические лица - пользователи интернет-сайтов www.nalog.ru или www.r87.nalog.ru, не покидая свою квартиру, узнают в "Личном кабинете налогоплательщика", не числится ли за ними задолженность по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество или на доходы физических лиц. С принятием Федерального закона от 27.07.2010 №229-ФЗ перечень документов, которыми можно обмениваться с подразделениями ФНС в электронном виде, расширяется до 41. Сегодня налогоплательщик может отправлять налоговикам сообщения об открытии или закрытии счетов, сообщения об обособленных подразделениях, сообщения о реорганизации и ликвидации, заявления о постановке на учёт, счёт-фактуры и другие электронные документы. Налоговые органы, в свою очередь, могут направлять по ТКС требования об уплате налога, справки о проведенной выездной проверке, требования о предоставлении документов и др.