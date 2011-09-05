В Госдуме предлагают надевать ошейники на педофилов

Ранее Беляков выступил с инициативой химической кастрации педофилов. Депутат напомнил, что 1 июля прошлого года вступила в силу Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, принятая Комитетом министров Совета Европы. Она предусматривает, что каждое государство в рамках национального законодательства должно содействовать распространению эффективных программ в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.