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В Госдуме предлагают надевать ошейники на педофилов

5 сентября 2011, 18:51
Предлагается отслеживать их перемещение через спутниковую систему ГЛОНАСС с помощью несъемных электронных устройств.

На педофилов могут надеть ошейники. Отслеживать их перемещение через спутниковую систему ГЛОНАСС с помощью несъемных электронных устройств предлагает депутат Госдумы Антон Беляков.

Он также предложил создать в России единую базу данных лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поправки в законодательство парламентарий внес сегодня в Госдуму.

Ранее Беляков выступил с инициативой химической кастрации педофилов. Депутат напомнил, что 1 июля прошлого года вступила в силу Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, принятая Комитетом министров Совета Европы. Она предусматривает, что каждое государство в рамках национального законодательства должно содействовать распространению эффективных программ в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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