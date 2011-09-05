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В Приморье стартовал Чемпионат России по парусному спорту

5 сентября 2011, 18:01
Соревнования продлятся до 11 сентября.

В Приморье стартовала регата на «Кубок Залива Петра Великого» - Чемпионат России в классе «Конрад 25Р». Парусная регата на крейсерских яхтах от 25 до 50 футов проходит во Владивостоке уже в 24 раз. В ней принимают участие около 500 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова, Иркутска, Камчатки, Москвы и Новоуральска. Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, по традиции, регата будет состоять из 5 гонок, общей протяженность около 500 морских миль. В гонках примут участие более 60 яхт. Приморье на соревнованиях представляют спортсмены Дмитрий Навицин, Николай Королев, Гарик Степанян, Георгий Назаров, Илья Васильев и Илья Ермаков. Безопасность регаты обеспечивают 14 катеров и маломерных судов. По мнению организаторов, это поможет участникам с максимальной безопасностью пройти маршруты гонок, в том числе самой длинной гонки соревнований – более 200 морских миль. Соревнования продлятся до 11 сентября.

#Новости#Владивосток#Спорт
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